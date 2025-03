Inter-news.it - De Paola netto: «Atalanta-Inter? Il pareggio non servirebbe!»

Leggi su Inter-news.it

L’giocherà con l’in questo weekend. La sfida è fondamentale per la lotta allo scudetto, Paolo Deha escluso un risultato su TMW Radio. MATCH – L’affronterà l’domenica alle ore 20.45. La squadra di Simone Inzaghi viene da due vittorie consecutive con Monza e Feyenoord, anche se ha vissuto difficoltà importanti. In due partite a San Siro qualche preoccupazione è stata creata, soprattutto in campionato dove al 45? il Monza era avanti di due gol. La rosa nerazzurra è a corto di fiato ed energie e potrebbe pagarne ancora le conseguenze.però vale la corsa per lo scudetto, perché una sconfitta o uncomprometterebbero seriamente il primo posto., dall’passa la lotta allo scudetto!RISULTATO DA EVITARE! – Mancano ancora due giorni e altrettanti allenamenti ad Appiano Gentile prima della partenza verso Bergamo.