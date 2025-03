De' Longhi nel 2024 ricavi a €12683 mln +14% e utile a €3107 mln +241%; Fabio De' Longhi | Robusto trend di crescita organica per il sesto trimestre consecutivo

Ilgiornaleditalia.it - De' Longhi, nel 2024 ricavi a €1268,3 mln (+14%) e utile a €310,7 mln (+24,1%); Fabio De' Longhi: "Robusto trend di crescita organica per il sesto trimestre consecutivo"

Flusso di cassa prima dei dividendi e delle acquisizioni per € 416,1 milioni; Posizione finanziaria netta a finepositiva per € 643,2 milioni, sostanzialmente in linea con quella registrata nel 2023 Il Consiglio di Amministrazione ha proposto la distribuzione di un dividendo complessivo