Lanotiziagiornale.it - Ddl Spazio, parla Ferrieri (Angi): “Il vero problema è il potere delle tecno-oligarchie”

Il ddlè stato approvato dalla Camera e passa al Senato. Gabriele, presidente, è dav– come denunciano le opposizioni – un regalo a Musk e ai privati?“Su una questione così delicata, credo che al Senato si possa trovare un equilibrio fra le posizioni in campo e va detto che trovare una quadra non era facile. Le critiche dell’opposizione riguardano essenzialmente l’apertura non solo ad attori Ue, ma Nato, dunque americani cioè Musk, alla “riserva di capacità trasmissiva nazionale”. Cioè alla rete di satelliti che utilizzeranno gli apparati pubblici in casi di emergenza e di assenza di altri mezzi di comunicazione. Il punto apparentemente è: possiamo fidarci di Musk e degli americani? Io non credo che l’unità di intenti con Washington verrà mai messa in discussione e certe posizioni di Trump che suscitano perplessità possiamo trasformarle in una opportunità: costruire l’Europa politica.