Digital-news.it - DAZN e LIV Golf annunciano partnership globale disponibile in oltre 200 mercati

Leggi su Digital-news.it

, la principale piattaforma di intrattenimento sportivo al mondo, annuncia oggi unastrategica a lungo termine con LIV, la prima legadiche combina competizioni individuali e a squadre, rivoluzionando il modo in cui ilviene vissuto dagli appassionati di tutto il mondo.Grazie all’accordo,si aggiudica i diritti esclusivi per la trasmissione di LIVche in Italia, anche in Austria, Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Portogallo e Svizzera, ampliando ulteriormente la presenzadella lega, insieme al servizio LIV+.LIV+ è una piattaforma di streaming che offre contenuti esclusivi e in diretta relativi al circuito LIV. Consente agli utenti di seguire eventi, guardare highlights e accedere a materiale esclusivo relativo al