Liberoquotidiano.it - Dazi Usa, Trump: “Per anni ci hanno truffato e non ci faremo più derubare”

Leggi su Liberoquotidiano.it

(Agenzia Vista) Usa, 14 marzo 2025 "Siamo stati derubati pere non cipiù. Non mi piegherò per niente: alluminio o acciaio o auto, non ci piegheremo. Siamo stati sottoposti a costi a cui non dovremmo essere sottoposti." Durata 03 X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev