Dazi, l'Ue replica a Trump: "Rammarico per sue minacce, ma pronti a rispondere"

Nuovo capitolo nella guerra commerciale a colpi di. L’Unione europeaallediche nelle ultime ore ha di nuovo paventato l’introduzione di nuove tariffe del 200% contro i prodotti europei, nello specifico vini e champagne. “Ci rammarichiamo persino del tono di questo tipo di dichiarazioni. Non crediamo che aiutino nessuno e abbiamo chiarito che vogliamo che gli USA revochino immediatamente le tariffe che hanno già imposto e che desistano dall’imporre altre tariffe, perché non sono di alcun beneficio per loro”, ha affermato il portavoce della Commissione europea, Olof Gill, nel briefing quotidiano con la stampa rispondendo a una domanda sulledel presidente americano, Donald.Ue: “se necessario”“Non sono di alcun beneficio per noi, non sono di alcun beneficio per i consumatori, non sono di alcun beneficio per le aziende, non sono di alcun beneficio per nessuno.