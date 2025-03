Lapresse.it - Dazi di Trump, Pecorino Romano perderebbe 40 milioni di euro di fatturato

Se ilrientrasse nella lista dei prodotti sottoposti ada“sarebbe un danno enorme per il comparto: considerando ial 25%, come viene minacciato, stimiamo una perdita di circa 40disuldi 150-160del prodotto esportato negli Stati Uniti. Essendo ilDOP prodotto in Sardegna per oltre il 90%, naturalmente le conseguenze maggiori ricadrebbero sull’economia, sulle aziende e sulle famiglie dell’isola”. Lo dice Gianni Maoddi, presidente del consorzio di tutela delDOP che ha sede a Macomer, nel nuorese.“Naturalmente siamo molto preoccupati, e i dati emersi dalla Cia nei giorni scorsi confermano che la situazione è delicata e che la Sardegna sarebbe la regione più colpita di tutte. Ma voglio essere ancora ottimista: nel 2019 ilDOP si salvò e venne escluso dall’elenco dei prodotti sui quali il governo americano avrebbe dovuto imporre i, che poi vennero sospesi.