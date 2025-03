Juventusnews24.com - David Juve, i bianconeri sono ancora in corsa per mirare al centravanti del Lille. Ecco come stanno le cose!

di RedazionentusNews24, iinper mettere le mani sull’attaccante canadese del: la situazione è molto chiaraIl calciomercatospera di poter contaresull’ingaggio a parametro zero di Jonathan. Ilcanadese va in scadenza di contratto con ilal termine di questa stagione e puòconsiderarsi un obiettivo dei.Lo assicura il portale spagnolo specializzato sul calciomercato todofichajes.com. A detta dei colleghi iberici, lain pienaper introdurre nella rosa l’attaccante in forza al club francese.Leggi suntusnews24.com