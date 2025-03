Udine20.it - Dario Zampa sabato 15 marzo a Zoppola

Leggi su Udine20.it

saluta il Circuito ERT con l’ultima replica in stagione di Lâ vie, lo spettacolo-concerto antologico che vede il cantautore condividere il palco con Angelo Floramo e cinque musicisti -Sebastiano Zorza alla fisarmonica, Omar Malisan alla chitarra, Andrea Grosso al basso, Nicola Masolini alle percussioni e la voce di Grazia Rapetti. Dopo aver debuttato in dicembre a San Daniele e aver riempito i teatri di Gemona, Tavagnacco e Premariacco, Lâ vie sarà15alle 20.45, fuori abbonamento, all’Auditorium Comunale di.Lâ Vie è uno spettacolo interamente in lingua friulana che, attraverso monologhi e canzoni, ripercorre i momenti più significativi della lunga carriera artistica di. La generazione di, cresciuta nel dopoguerra, ha attraversato i profondi mutamenti culturali e sociali che hanno segnato il Friuli e che hanno spesso relegato in secondo piano i valori, le tradizioni e anche la lingua, l’autentico tratto distintivo del popolo friulano.