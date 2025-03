Lettera43.it - Dario Nardella, il riformista anomalo che blinda Elly Schlein

Leggi su Lettera43.it

Ma che cosa sta succedendo a, ex sindaco di Firenze, oggi europarlamentare del Pd? Non è passata inosservata fra gli addetti ai riformisti la sua astensione sulla mozione per il piano di riarmo dell’Unione Europea voluto da Ursula von der Leyen. In piena sintonia dunque con la segretariache rischiava di andare sotto, visto che 10 parlamentari hanno votato a favore e 11 si sono astenuti.dunque si ritrova nel gruppo insieme a Marco Tarquinio, ex direttore di Avvenire, pacifista irenico.(Imagoeconomica)., il voto in Europa e il «gesto di responsabilità» nei confronti diUna svista? Non proprio. L’ex sindaco fiorentino ha rivendicato la scelta come un gesto di responsabilità nei confronti di, convinto com’è che la segretaria del Pd rischi adesso di essere disarcionata (dopo due anni di dibattito pressoché assente nel Pd, ma sono dettagli).