Daredevil | Born Again fa riferimento in modo molto specifico a Miles Morales

ATTENZIONE: SPOLER EPISODIO 3 DI. L’attesissimo reboot di Disney+,, ha debuttato il 4 marzo con grande successo di pubblico e critica. E ora chefa parte del più ampio Marvel Cinematic Universe, gli Easter egg tipici della serie Netflix hanno implicazioni più grandi visto l’interconnessione dell’MCU. Uno di questi Easter egg è stato menzionato in un momento dell’episodio 3 e lega Spider-Man al diavolo di Hell’s Kitchen. La maggior parte diEpisodio 3 si svolge nell’aula di tribunale in cui Hector Ayala, la Tigre Bianca, è sotto processo per la morte di un poliziotto. In qualità di avvocato difensore di Ayala, Matt Murdock si è assicurato l’unico testimone chiave dell’evento che ha portato Ayala in manette.Tuttavia, una volta che il testimone è stato sul banco dei testimoni per la difesa, ha ritratto la sua testimonianza per paura di ritorsioni.