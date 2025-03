Ilgiorno.it - Danni da movida: otto residenti nelle Cinque Vie chiedono 292mila euro al Comune

Milano, 14 marzo 2025 – Il calcolo è estremamente preciso: 50per notte dal maggio 2020 in avanti, tenendo conto solo del periodo primavera-estate. Il conto fa 9.125ogni sei mesi, da moltiplicare per il numero deie per gli anni sla lente. Totale:. Tanto hanno chiestoabitanti delleVie al, che hanno avviato una causa civile contro laselvaggia nel quartiere più antico della città a due passi dal Duomo. Oltre al risarcimento deiper i rumori molesti, i legali hanno chiesto ai giudici di ordinare a Palazzo Marino “di adottare tutte le efficaci, idonee e necessarie misure, sia per ricondurre tali immissioni entro i limiti della normale tollerabilità sia per impedire le altre conseguenze negative per gli attori”. In sintesi: gli abitanti pretendono dall’amministrazione che faccia “cessare tutte le immissioni acustiche illegittime e illecite” e che “inibisca qualsivoglia fonte da cui esse provengano comportante immissioni acustiche intollerabili a danno degli attori e delle loro abitazioni familiari”.