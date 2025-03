Ilrestodelcarlino.it - Danneggiamenti alla stazione. Daspo ai tifosi di Parma e Cesena

Tredici, per un totale di 42 anni di divieto di partecipazioni a manifestazioni sportive. Li ha disposti la Questura, a seguito dei vandalismi e del caos che hanno accompagnato due partite di calcio: l’incontro tra Bologna eal Dall’Ara, lo scorso 6 ottobre; e quello tra Reggiana e, disputato a Reggio il 9 febbraio. In entrambe le circostanze, le tifoserie ospiti si sono ‘distinte’ per i disordini causati durante il loro transito, con, lancio di oggetti e fumogeni e, nel caso dei supporter parmensi, anche per resistenza a pubblico ufficiale. Nel dettaglio, a seguito delle indagini della Digos, sono finiti nei guai cinque ultrà dele otto del. Il giorno della sfida al Dall’Ara, a provocare i disordini - prima e dopo la partita - erano stati circa quattrocentoospiti, che avevano creato problemi sia mentre si dirigevano allo stadio che al ritorno, quando prima di salire sul treno che li avrebbe riportati a casa, si erano rifiutati di esibire il biglietto, avevano acceso e lanciato fumogeni e fatto resistenza a pubblico ufficiale.