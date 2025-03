Liberoquotidiano.it - Daniil Medvedev perde la testa: ecco come esulta a Indian Wells, costretto a scusarsi | Video

Un 2024 deludentissimo, e così vale anche per l'inizio di quest'anno.sta tentando di rilanciarsi nel Masters 1000 di, dove sabato in semifinale affronterà il danese Holger Rune dopo aver vinto ai quarti contro Arthur Fils. Il successo per lui è stato molto importante anche dal punto di vista morale. L'ex numero 1, dopo la vittoria, si è dato a una pazzanza, scomposta e anche un po' goffa, avvenuta dopo un errore del suo avversario. Dopo un Australian Open totalmente da cancellare e una risalita complicata, ora punta a un successo che rilancerebbe la sua carriera, dopo aver chiuso al quinto posto l'anno scorso nel ranking Atp. Se il successo con Tommy Paul è stato netto, il match con Fils durissimo, vinto al tie-break del terzo set. La suanza, smodata, ha suscitato qualche critica tra i presenti, con alcuni che lo hanno fischiato.