Dallo smarrimento del brillante al matriomonio di Ambani al sequestro e rapina nove anni fa a Parigi

Prima li perde, poi glieli rubano, ma di certo scegliere di non indossarli più non è una soluzione. Kim Kardashian ha svelato di aver perso un diamante durante la cerimonia di matrimonio dell’imprenditore miliardario indiano Anant. Ma questa è solo uno degli episodi che vedono coinvolti Kim e i suoi diamanti, con cui, non c’è dubbio, ha una relazione complicata. Pendenti in oro giallo con diamanti 2025 guarda le foto Quelsmarrito al matrimonio del miliardario indianoDurante l’ultimo episodio del reality show The Kardashians, Kim Kardashian ha rivelato un curioso incidente avvenuto durante il sontuoso matrimonio di Anante Radhika Merchant a Mumbai.