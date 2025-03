Ilgiorno.it - Dall’ipotesi ticket all’hotel di lusso. Giardini Reali e Villa Mirabellino: il futuro dei gioielli fa discutere

a pagamento (per i non residenti) ehotel di? Sono due delle idee più forti proposte dal direttore generale di ConsorzioReale e Parco, Bartolomeo Corsini, per valorizzare meglio la Reggia monzese e il suo patrimonio, rispetto cui però la giunta di Monza (ma anche il Consiglio comunale) sembra avere pareri diversi. Anche se ancora, va detto, siamo nel campo delle idee. A sollevare la questione è stato il consigliere di Civicamente Paolo Piffer. "Dopo le dichiarazioni del direttore Corsini uscite sulla stampa, in cui cita alcune proposte quali ia pagamento e trasformarein un albergo, vorrei sapere cosa ne pensa il sindaco, che è anche presidente di Consorzio? E cosa pensa in merito alla considerazione che finora siamo stati predati e dobbiamo cominciare a valorizzare le nostre risorse?".