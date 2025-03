Tvplay.it - Dall’Inter alla Juve, Giuntoli ora ci crede: pronti 21 milioni

Negli anni la rivalità tra Inter eè diventata sempre più forte. E ora può proseguire anche sul mercato.Sono ormai decenni che va avanti la rivalità in campo e fuori tra Inter entus, il cosiddetto ‘derby d’Italia’. Dal fallo clamoroso non dato nel contatto Iuliano Ronaldo fino alle vicende di Calciopoli e una storia poi proseguita sul mercato con due squadre che si affrontano costantemente e a più riprese.ora ci21(Ansa) TvPlayQuest’anno le due squadre stanno vivendo annate totalmente diverse, l’Inter è in piena corsa per tutti gli obiettivi e sogna una grande annata e magari grandi titoli, laè uscita da tutte le competizioni e ormai Thiago Motta non può più sbagliare, pena un esonero che potrebbe arrivare addirittura nelle prossime settimane.