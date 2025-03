Lanazione.it - Dall’Europa sostegno alla Toscana. Arrivano 160 milioni per le imprese

Leggi su Lanazione.it

Sostenere gli investimenti e il fabbisogno di capitale circolante delle piccole e medietoscane: è questo l’obiettivo del pacchetto di finanziamenti presentato ieri a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze. La misura prevede 160di euro stanziati dBei, la Banca europea degli investimenti, a cui si aggiungono 10di euro messi a disposizione dRegioneper l’abbattimento degli interessi. Le risorse sono rivolte alle 321selezionate attraverso i bandi Ricerca e Sviluppo 2023, che potranno accederelinea di credito della Bei a partire dal 17 marzo prossimo, confermando l’opzione esercitata in sede di domanda per finanziare investimenti in attività produttive, ricerca, innovazione e capitale circolante. La Regioneha inoltre individuato, attraverso un avviso pubblico, gli istituti bancari che concederanno i finanziamenti: Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Cambiano, Cambiano Leasing e Bcc Banca Iccrea, che opererà in favore delle 12 Bcc toscane aderenti al gruppo Bcc Iccrea eFederazionedelle Bcc.