Ilrestodelcarlino.it - Dalla Spagna a Scandiano per ogni partita

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nella Rotellistica Sasco Scandianese, serie A femminile, gioca una pluri-campionessa del mondo. E’ Pia Carla Sarmiento Escoda, nata in Argentina, a San Juan de la Frontera, il 9/6/1986, per tutti Pia Sarmiento. Per l’hockey femminile mondiale è un mito, ma all’hockey italiano è in gran parte sconosciuta. Iniziamofine, com’è arrivata in Italia? "Mi piace la vostra lingua e quindi provo a rispondere in italiano. Sono arrivata in Italia tramite Mili Yacanto, che già gioca a. Lei è come se fosse parte della mia famiglia, giocavamo insieme nel Centro Valenciano, a Bembibre e io ero anche la sua allenatrice. L’ho vista crescere ed è stata lei a farmi entusiasmare per questa nuova esperienza". Ma lei quando gioca nella Sasco, arrivavolta dall’Argentina? "No, no, io vivo a Bembibre, in, ho due figli Cristiano e Guillermina, vanno entrambi a scuola e non potevo portarli via a metà anno".