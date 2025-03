Lanazione.it - Dalla Porta a tutto gas . I primi segnali positivi

Siamo ancora in pieno pre-campionato, e i test invernali com’è noto dicono e non dicono. Ma se il buongiorno si vede dal mattino, Lorenzopuò guardare al futuro con un po’ di ottimismo in più: nei test svoltisi sul circuito di Misano Adriatico pochi giorni fa, il pilota di Montemurlo è stato il più veloce delle sessioni, seguito da Matteo Patacca sulla R6 del Bike & Motor Racing Team.di un anno iniziato da meno di tre mesi e mezzo, ma che gli ha già dato qualche soddisfazione: di recente è stato premiato a Verona dal presidente della FMI, Giovanni Copioli, per aver compiuto il maggior numero di giri veloci nel corso della scorsa edizione del Campionato Italiano Velocità. Lo stesso campionato che Lorenzo disputerà anche in questo 2025: correrà sulla Ducati V2 dell’SGM Tecnic Racing Team, a seguito dell’accordo raggiunto sul finire dello scorso anno.