Quotidiano.net - Dal punk britannico al pop di casa nostra. Tempo di musica live

di Maurizio CostanzoSono tante le occasioni per ascoltaregrandi artisti italiani e internazionali. A cominciare da stasera alle ore 21 quando i Buzzcocks saliranno sul palco del Viper Theatre di Firenze, unica data italiana di un tour che li porterà a spasso per Europa e America. Carpe diem per pogare sulle note di ’Ever Fallen In Love (With Someone You Shouldn’t Have Fallen In Love With)’, ’What Do I Get’, ’Promises’, ’You Say You Don’t Love Me’, ’I Don’t Mind’. Dalla storicaband britannica ai ritmi pop di: per chi aspettava da Sanremo di urlare a squarciagola ‘Viva la vita’ con Francesco Gabbani, può farlo domani nel concerto che alle ore 21 porta il cantautore al Mandela Forum di Firenze col tour nei palazzetti ‘Dalla tua parte’. Il 15 marzo del 1975 Fabrizio De André si esibiva per la prima volta davanti ad un vero pubblico e lo faceva in Versilia, alla Bussola.