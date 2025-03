Ilfattoquotidiano.it - Dai buffet ai ghiacciatori: solo per omologare il bob a Cortina spesi oltre 2 milioni. Ecco un assaggio di quanto costerà mantenere la pista

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Fra tramezzini e aperitivi di benvenuto, video celebrativi, colazioni e cene per i, acquisto di nuovissimi bob e mezzi di trasporto, macchinari per la fresatura e apparecchiature da palestra per il riscaldamento degli atleti, personale di gestione dell’impianto, è davvero un conto formidabile quello che verrà pagato per la preomologazione e l’omologazione della nuovada bob “Eugenio Monti” di. Al momento (ma il calcolo è ancora parziale) si tratta di più di 2di euro, il che la dice lunga su quali saranno i costi che dopo le Olimpiadi invernali di Milano-2026 dovranno essere sostenuti dall’amministrazione comunale e dagli altri enti pubblici che gestiranno lo Sliding Centre. Mancano pochissimi giorni all’annunciata consegna della struttura, prevista per il 15 marzo.