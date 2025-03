Agi.it - Dagli smartphone alle tv, così l'Intelligenza Artificiale sta cambiando l'esperienza utente

AGI - L'sta modificando il modo in cui interagiamo con i dispositivi tecnologici, e Samsung sta integrando questa tecnologia nei suoi prodotti per migliorare l', televisori e altri dispositivi stanno diventando più intelligenti, personalizzati ed efficienti, con un'attenzione particolare alla gestione delle risorse e alla sicurezza dei dati. Bruno Marnati, Vice President Head of Audio Video di Samsung Electronics Italia, sottolinea che "l'IA sta trasformando i dispositivi in strumenti sempre più intelligenti, capaci di apprendere dai comportamenti degli utenti e di adattarsiloro esigenze, migliorando radicalmente la vita quotidiana". L'IA nei televisori: ottimizzazione della qualità visiva e sonora Nei nuovi modelli di televisori, come i Neo QLED 8K, Samsung utilizza l'IA per migliorare la qualità dell'immagine e del suono.