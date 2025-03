Agi.it - Dagli sleep influencer alla coffee nap, come il sonno cambia linguaggio e professioni

AGI - “Dormire è distrarsi dal mondo.” Questa è una delle frasi più sincere, utili e illuminanti di Borges. In modo molto poetico, lo scrittore argentino ci ricorda perché non si dovrebbe mai sottovalutare l'importanza del riposo e di undi qualità. Oltre a ricaricare le energie, chiudere gli occhi (e possibilmente anche la mente) significa prendersi una pausa dai problemi, allontanarsi dalle preoccupazioni e dcrudele ineluttabilità della vita. Il, protagonista della Giornata Mondiale che si celebra oggi, ha sempre influenzato profondamente la vita dell'uomo, dalal mondo del lavoro. E maioggi questa influenza è evidente. Tra social media, ritmi frenetici e nuovenate per affrontare problemi cronici legati al riposo, l'interesse per ilè diventato centrale nella vita di molti, alimentando ricerche scientifiche e soluzioni innovative.