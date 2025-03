Movieplayer.it - Da Pennywise a The Monkey: quando l'horror gioca con l'infanzia

Se la paura è una questione di ricordi, la poetica di Stephen King diventa narrazione formativa che utilizza l'come viatico per generare il terrore. Come dimostra il film di Osgood Perkins, al cinema dal 20 marzo. È sempre una questione di ricordi. È tutto lì, sedimentato in una memoria sbiadita, composta e ricomposta da immagini flebili e sensazioni contrastanti. Ogni miglior racconto, del resto, parte dal passato. Ciò che siamo, del resto, ha radici ben profonde. Questione di identità, questione di formazione. Lo sa bene Stephen King, che nella sua elaborazione del terrore parte quasi sempre dall', allungandosi verso l'adolescenza. È lì che diventiamo ciò che saremo. Età complicata, veloce, segnata da tumulti fisici e psichici. Età perfetta per essere contenitore di storie universali, caratterizzanti rispetto alla malvagità intrinseca all'uomo.