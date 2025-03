News.robadadonne.it - Da Non è la Rai ai 57 film: Yvonne Sciò (anche) sul no a Brad Pitt e su Naomi Campbell

55 anni oggi,ha una lunga carriera alle spalle nel mondo televisivo e cinematografico, una vita passatanel jet set hollywoodiano e tantissimi ricordi di cui parlare a Candida Morvillo, in un’intervista per il Corriere della Sera.L’esordio, appena quindicenne, nello spot della Sip in cui la sua frase, “Mi ami? Ma quanto mi ami?” è diventata un vero e proprio tormentone e icona pop del periodo; mamma americana giornalista di moda, lei cresciuta in un collegio di suore a Roma, la via dello spettacolo, per, sembrava praticamente inevitabile.Dopo la pubblicità, l’approdo a un altro show cult degli anni ’90, Non è la Rai,se per soli tre mesi; uno di quelli che, oggi, l’attrice romana considera uno dei suoi pentimenti. “In realtà, mi sono pentita di aver rifiutato un contratto lungo: avrei guadagnato tanto, ma a quell’età credi negli ideali, i soldi non ti interessano e io avevo paura di chiudermi in una gabbia”.