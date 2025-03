Curling | Italia pronta per i Mondiali femminili in Corea del Sud

Leggi su Sportface.it

L’femminile diper i Campionatiin scena a Uijeongbu, indel Sud, tra i 15 e il 23 marzo. La rassegna iridata ha raggiunto la sua quarantaquattresima iridata e per l’occasione saranno tredici le nazioni a partecipare: Canada, Cina, Danimarca,, Giappone,del Sud, Lituania, Norvegia, Scozia, Svezia, Svizzera, Turchia e Stati Uniti. La cittàna ospiterà per la prima volta un evento internazionale di, dopo che nel 2009 era stata un altro polono, Gangneung, a fare da palcoscenico alla rassegna iridata femminile.– Foto World/ Stephen FisherLe squadre giocheranno una prima fase di round-robin, al via sabato 15 marzo fino a venerdì 21 marzo. Successivamente, le prime sei formazioni classificate passeranno alla fase a eliminazione diretta, con l’assegnazione delle medaglia in programma per domenica 23 marzo.