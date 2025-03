Oasport.it - Curling, Italia ambiziosa ai Mondiali femminili. Canada e Svizzera favorite

Leggi su Oasport.it

Laha vinto ultimi quattro degli ultimi cinquedifemminile e lo scorso anno perse la finale, dunque s presenterà tra le grandianche sul ghiaccio di Uijeongbu (Corea del Sud), dove dal 15 al 23 marzo andrà in scena rassegna iridata. La corazzata guidata dalla skip Silvana Tirinzoni non è riuscita a battere lo storico record di quattro successi consecutivi firmato daltra il 1984 e il 1987, proprio perché furono le nordamericane a imporsi dodici mesi fa.Il, guidato da Rachel Homan, cercherà di difendere il titolo, ma attenzione anche alla Svezia di Anna Hasselborg, che ha tutte le credenziali per puntare in alto. L’è reduce da due quarti posti tra gli ultimie gli Europei autunnali: Stefania Constantini e compagne sono estremamente cresciute dal punto di vista tecnico e possono puntare molto in alto.