Cure dentistiche, gli italiani investono sempre di più nel sorriso perfetto

Non solo. Ma anche attenzione all’estetica del. È la sintesi di un’indagine Key-Stone, che mostra come negli ultimi 5 anni gliche si sono rivolti al dentista per migliorare l’estetica del lorosiano raddoppiati, passando da 150mila nel 2019 a oltre 300mila nel 2024. Il tutto con una spesa pari a quasi due miliardi di euro.L’avanzata della ricerca di unbianco e non si ferma però a queste strategie. Si èpiù portati a considerare la struttura e l’anatomia dei denti, con il 40% deglipensa di avere una malocclusione o un disallineamento: fra questi oltre uno su tre vorrebbe risolverli con una terapia ortodontica. Si tratta soprattutto di giovani, ma il desiderio di unriguardapiù anche gli over 50 e perfino gli anziani.