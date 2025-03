Cura ad Arte | l’arte contemporanea entra all’ospedale Santobono-Pausilipon

Leggi su Ildenaro.it

dipinti e opere contemporanee in mostra per promuovere la funzionetiva dell’. Prende il via dpediatrico pnopeo il progetto “ad”, iniziativa ideata da Vittorio Urbani e Fabio Schiattarella volta ad arricchire i reparti con espressioni artistiche contemporanee. “Favoriamo l’ingresso dell’in ospedale perché crediamo nel suo forte valore terapeutico, è uno strumento che ci aiuta ad apprezzare la bellezza che ci circonda anche nei momenti più complessi. Con l’avvio di questo progetto mettiamo a disposizione le pareti dei nostri reparti per artisti che vorranno aderire all’iniziativa. Ogni opera d’che esporremo non solo abbellirà la nostra piccola Galleria, ma sarà pdel percorso diattraverso programmi diterapia” dice il Direttore Generale dell’AORN, Rodolfo Conenna.