Quotidiano.net - Cucciolo di vombato sottratto alla mamma, l’influencer Usa lascia l’Australia dopo la bufera

Leggi su Quotidiano.net

Canberra, 13 marzo 2025 –Usa Sam Jones hatolascatenata dal video in cui la giovane sottrae undi, facendo piombare entrambi gli animali nel dramma della disperazione che il distacco tra une la suaprovoca di qualunque specie si tratti. Le immagini strazianti hanno fatto infuriare non solo gli utenti social, ma anche il governo australiano equesta mattina hato il Paeseche il ministro degli Interni, Tony Burke, ha dichiarato che le autorità per l’immigrazione stavano verificando se la ragazza – residente nel Montana – avesse violato le condizioni del suo visto. Secondo quanto appreso dal Guardian, tale revisione era ancora in corso quando Jones prese la decisione dire il Paese, mentre una petizione online che ne chiedeva l'espulsione immediata dal Paese ha subito raccolto oltre 10.