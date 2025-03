Crystal embellishment trend | la passione per i cristalli paillettes e lustrini

Leggi su .com

Life&People.it Sono passati molti anni da quando Marilyn Monroe affermava che “i diamanti sono i migliori amici delle donne”, ma, d’altra parte, un diamante è per sempre. Laper lo scintillio delle gemme e delle pietre preziose non è mai scomparsa davvero; è rimasta solo sopita, fino allo scorso autunno, quando, in modo eclatante, è tornata a brillare sui look delle celebrities con il. Una moda che, in poco tempo, ha conquistato non solo i red carpet degli eventi più importanti, come gli Oscar e la Paris Fashion Week, ma ha invaso i social network, dove si esplora e reinterpreta in ogni sua sfaccettatura.Questione di abbinamentiUna delle principali novità introdotte da questa tendenza consiste nel cercare la giusta combinazione tra tipologia e dimensione die glitter da abbinare all’outfit, al make-up o agli accessori, per creare un look glam luminoso, che sia al tempo stesso connubio tra sfarzo e sofisticatezza.