Crosetto sul riarmo | Forze armate servono anche a Conte e Schlein

Il ministro della Difesa Guidorilancia il dibattito sulla sicurezza nazionale, sottolineando l’urgenza di rafforzare la capacità difensiva del Paese in unsto geopolitico sempre più instabile.Durante il suo intervento a LetExpo 2025, il ministro ha chiarito che il suo obiettivo non è “riarmare l’Italia”, bensì costruire una strategia di difesa moderna e adeguata ai tempi, capace di garantire la protezione dei cittadini in caso di minaccia. “Il mondo è cambiato – ha affermato– e ogni Paese europeo deve assumersi la responsabilità della propria sicurezza”.Al centro del discorso,l’impegno a rispettare gli accordi con la NATO, portando la spesa per la difesa al 2% del PIL, obiettivo che secondo il ministro l’Italia non può più rimandare. “Siamo fermi all’1,57% da troppo tempo”, ha dichiarato, anticipando che l’Alleanza Atlantica potrebbe alzare ulteriormente l’asticella già a partire da giugno.