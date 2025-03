Juventusnews24.com - Cristiano Ronaldo Juve (Tuttosport), rinvio del duello legale tra le parti nell’ambito della manovra stipendi: ecco la nuova calendarizzazione! La decisione ufficiale

di RedazionentusNews24, c’è unlegato alladell’udienza legata alla vicenda: fissato un nuovo “tra le due!Lata trae lain merito allatrova nuovo terreno fertile. Come era stato espresso chiaramente sulle colonne di Calcio&Finanza in un primo momento, il fuoriclasse portoghese e il club bianconero si sarebbero l’uno contro l’altro in unaudienza calendarizzata per il 20 marzo 2025. Questa prima data trova una. A renderla nota è l’edizione odierna di.Secondo quanto asserisce il quotidiano torinese, ladata designata per questo confrontocorrisponde al 14 maggio 2025. L’udienza comincerà alle ore 11:00.