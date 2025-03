Ilfattoquotidiano.it - Crisi dello sci, i comprensori dismessi raddoppiano in 5 anni: sono 265. Legambiente: “Necessario investire su modelli sostenibili”

Il numero deidi sci, in Italia, è raddoppiato in cinque. È il dato che emerge dall’annuale report di, Nevediversa 2025 “Una nuova montagna è possibile?“, che monitora lo stato di salute delle nostre montagne e delle attività legate allo sci alpino. Si tratta di ben 265 stazioni totali di cui: 76 in Piemonte, 33 in Lombardia, 31 in Abruzzo e 30 in Veneto. A queste si aggiungono le 112 le strutture temporaneamente chiuse e 128 quelle “un po’ aperte, un po’ chiuse” (35 in più rispetto al 2024) Coerente coi dati dell’anno scorso rimane la quantità di strutture (31 circa) soggette a smantellamento e riuso, mentre un certo peggioramento riguarda i casi di cosiddetto “accanimento terapeutico” che hanno coinvolto quattro impianti in più rispetto al 2024, con una media totale di 218 strutture.