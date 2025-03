It.insideover.com - Cripto, anche la FIFA pensa alla sua moneta digitale: il progetto di Infantino

Laè “molto, molto interessata” a sviluppare una propriavaluta, ha detto venerdì scorso Giannidagli Stati Uniti. È solo uno dei tanti annunci recenti del capo del calcio globale, attualmente preda di una bulimia di riforme in cui ha rivelatoi piani per espandere ulteriormente il numero delle partecipanti ai Mondiali sia maschili che femminili. Ma questa novità ha fatto meno discutere di altre nel mondo del pallone, sebbene la sua portata potrebbe essere di gran lunga più importante.Il fenomeno dellevalute è ormai da qualche tempo estremamente presente nell’economia del calcio. Negli ultimi cinque anni numerosi club europei hanno sottoscritto accordi con aziende del settore per creare i propri fan token, e al momento la Serie A ha addirittura un accordo esclusivo con Socios.