Lapresse.it - Craxi, il figlio Bobo: “Prima o poi Milano darà un riconoscimento a mio padre”

“Undia mio? A saperlo che era così facile, bastava fare una Comunicazione Inizio Lavori Asseverata, potremmo fare noi un monumento. Siano i cittadini a decidere, decida la politica, un segno farebbe molto piacere, diversamente la memoria comunque per fortuna resiste. Certo una città che non ha visto molti presidenti del Consiglio nella storia e neanche tanti leader di partiti socialisti, a parte quelli che ricordiamo come Turati a cui è stata addirittura una fermata del metro. Sì certo meriterebbe secondo me, al netto di tutto ciò che gli avversari possono pensare, undella sua città.o poi avverrà”. Lo ha detto ildi Bettino, all’arrivo della presentazione del libro di Massimo Franco ‘Il fantasma di Hammamet – Perché l’ombra di Bettinoincombe ancora sull’Italia’.