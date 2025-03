Sport.quotidiano.net - Costone, una serata da dimenticare. Derthona brilla e centra il successo

7767BASKET: Fonio Fracchia ne, Fogliato, Lisini 3, Farias 13, Albertinazzi 9, Korlatovic 6, Aprile 2, Brizzi 8, Bellinaso 6, Gatti 10, Josovic 14, Cissè 6. Allenatore Ansaloni.: Brocco ne, Massari ne, Paoli F. 15, Paoli M. 7, Banchi, Zeneli, Bruttini 5, Sebastianelli 11, Bastone 24, Torrigiani 5. Allenatore Belletti. Arbitri: Pirazzi, Scolaro. Parziali: 20-17, 37-33, 56-48. TORTONA – Un bruttoè stato battuto a Tortona dalBasket Lab per 77-67. Prova decisamente opaca per il Vismederi che ha subito molto lantezza dei piemontesi, non riuscendo mai ad incidere in difesa e soffrendo oltremodo anche a rimbalzo. Così facendo la squadra di Belletti non è mai riuscita a prendere ritmo in attacco, perdendo fiducia e contatto (mentale) con il match.