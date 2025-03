Lanazione.it - Costituzione capace di... futuro

L’associazione culturale Mediterraneo, l’associazione Sulle Regole, il Forum Disuguaglianze Diversità e il liceo scientifico Pacinotti organizzano il ciclo di incontri e dialogo con gli studenti, sul tema ‘Unadi.’. "Ottant’anni fa la Resistenza conquistò la libertà. Il suo frutto fu la– affermano gli organizzatori – . La rassegna propone un dialogo con gli studenti sul testo che ha posto le basi della nostra repubblica: per conoscerne i principi, per comprenderne lo spirito, per riscoprire l’ideale di dignità e di uguaglianza che ne incarna il valore fondamentale". Sempre dalle 10 alle 12, si inizia oggi con ‘Dalla Resistenza alla. Gli articoli 1 e 2: Lavoro, Diritti, Solidarietà’, con protagonisti Giorgio Pagano (associazione Mediterraneo, nella foto) e Simone Galli (Sulle Regole).