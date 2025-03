Formiche.net - Cosi Spagna, Usa e America Latina guidano la crescita di Enel

L’estero traina i conti di. Il gruppo guidato da Flavio Cattaneo ha chiuso il 2024 con ebitda e utile netto in, attribuendo il risultato all’evoluzione positiva del business integrato in Iberia, vale a dire la controllata Endesa, e nelle Americhe., Stati Uniti ehanno dunque più che compensato la lieve flessione in Italia. Nel dettaglio, al termine di una giornata piuttosto tonica per il titolo in Borsa (+0,4%),ha presentato al mercato conti forti di un ebitda ordinario salito a 22,8 miliardi di euro (+3,8%) e un utile netto ordinario a 7,13 miliardi (+9,6%).I ricavi, invece, sono scesi a 78,947 miliardi (-17,4%) a causa dei minori volumi di energia termoelettrica prodotta e alla diminuzione delle quantità di energia elettrica e gas vendute nei mercati finali, in un regime di prezzi decrescenti, unitamente alle variazioni di perimetro.