Cos'è il Fondo sociale europeo plus (voluto da Tajani) e perché è fondamentale anche per l'Italia

Gli eurodeputati in queste ore hanno chiesto di rafforzare il(Fse+). La necessità sarebbe quella di sostenere i cittadini vulnerabili e gli investimenti sociali.Sostanzialmente, ilè il principale strumento dell’Unione europea volto a sostenere il Pilastro dei diritti sociali (European pillar of social rights), il documento promulgato da Europarlamento, Consiglio e Commissione. E che reca, tra le altre cose, la firma del vicepremier italiano Antonio, allora presidente del Parlamento di Bruxelles.ilda) eper(CANVA FOTO) – Notizie.comL’Fse+ ha un bilancio di 142,7 miliardi di euro per il periodo 2021-2027 e contribuisce alle politiche Ue in materia di occupazione,, istruzione e competenze, comprese le riforme strutturali.