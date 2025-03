Quotidiano.net - Cosa vuole Putin per la tregua in Ucraina: le 6 condizioni dello zar

Roma, 14 marzo 2025 –prende tempo. Se laci sarà, dovrà rispettare alcune sue. Il Cremlino lo ha fatto sapere chiaramente. Ma, prima di ogni altra, bisogna cercare di arrivare al cessate il fuoco con la regione di Kursk strappata agli Ucraini. Kiev era riuscita a conquistare parte di questo territorio russo lo scorso agosto. Il presidente Zelensky aveva detto che si era trattato di un’operazione necessaria per evitare un ingresso di Mosca in un’altra parte del Paese. Ma, di fatto, così l’si era procurata una merce di scambio preziosa in vista di eventuali negoziati. Ora che la trattativa potrebbe essere prossima,arrivarci in una posizione di ulteriore forza. E, per farlo, oltre a conquistare territori di un altro Stato sovrano, deve anche riprendersi i suoi.