Iodonna.it - Cosa non si fa per un po' di notorietà. La community si è già scagliata contro la giovane americana.

Leggi su Iodonna.it

Tra sfide e trend e social, a volte gli influencer sono disposti a tutto pur di ottenere l’attenzione del pubblico. L’ultimo esempio di questa ricerca dia tutti i costi arriva dall’Australia, dove l’influencerSamantha Jo Strable, nota online come Sam Jones, ha scatenato un’ondata di indignazione per un gesto che ha lasciato molti a bocca aperta. Oasi WWF e Lipu, paradisi per animali e persone guarda le foto Il furto del vombato da parte dell’influencerDurante una vacanza nella terra dei canguri, Sam Jones ha deciso di realizzare quello che ha definito il suo “sogno”: tenere in braccio un cucciolo di vombato, marsupiale tipico dell’Australia.