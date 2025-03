Avellinotoday.it - Cosa fare nel weekend dal 14 al 16 marzo ad Avellino: feste, spettacoli, escursioni

Leggi su Avellinotoday.it

"Piccola Pirandelliana" in scena a Solofra con la Compagnia G.o.D.o.T.La messa in scena, diretta da Vittorio Bonaccorso, propone scene tratte da alcuni dei suoi capolavori più significativi, tra cui I giganti della montagna, Lumie di Sicilia, Sei personaggi in cerca d’autore, e La patente.