Lettera43.it - Cosa è successo tra lo scrittore filorusso Nicolai Lilin e Luca e Paolo

Leggi su Lettera43.it

Loha rivolto minacce ai comiciBizzarri eKessisoglu durante un intervento alla conferenza Voci dal Donbass, tenutasi il 1° marzo a Genova. Commentando la loro satira sulla raccolta firme contro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, promossa dal giornalista Vincenzo Lorusso,ha dichiarato: «Se me trovassi davanti gli sfonderei il cranio e gli farei ingoiare i denti». Nel videocollegamento, , loha attaccato duramente i due, affermando: «Questi due, non so come chiamarli, non fanno né ridere né piangere, sono personaggi patetici». Ha poi aggiunto che Bizzarri e Kessisoglu sarebbero «due ignoranti» che hanno trattato la questione «in modo limitante, stupido».: «Hanno affrontato la questione in maniera qualunquista, sono indegni», noto in Italia per il romanzo Educazione siberiana, ha proseguito definendo i due comici «persone indegne che affrontano le questioni in maniera qualunquista» e «il male dell’Italia».