Ilfattoquotidiano.it - Cortina, arrivano le 377 casette del Villaggio Olimpico. Mezzi speciali e strade bloccate: le immagini del primo trasporto notturno

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

– Hanno dovuto scegliere gli orari notturni per non intasare e bloccare la statale 51 di Alemagna che da Ponte nelle Alpi, passando per Longarone, conduce a. Perché le 377prefabbricate che comporranno ildi Fiames sono larghe 4 metri e lunghe una dozzina. Servono deidiparticolari e un servizio di auto-staffetta, per annunciare l’arrivo di un convoglio che è talmente ingombrante da impedire i sorpassi o l’incrocio con altre auto. Il video testimonia uno dei primi passaggi a Valle di Cadore, un angolo particolarmente stretto a causa della presenza di vecchie case, dove solitamente la circolazione avviene a senso alternato. Per non urtare gli angoli delle case, idevono procedere a passo d’uomo. Sarà lungo e impegnativo il lavoro per installare leche saranno occupate, a pieno regime, da 1.