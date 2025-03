Biccy.it - Corona in teatro insulta Lucarelli: lei querela e il teatro risponde

Leggi su Biccy.it

Fabrizioin queste settimane è in giro per l’Italia con una tournée indove, insieme al suo avvocato e ai podcaster di Gurulandia, porta in giro il suo one man show dove “show”, stando a quello che è trapelato online, starebbe per “offendo svariati big del mondo dello spettacolo”. Questo perché “tanto laè un procedimento del c4zzo e se non hai nulla di intestato soldi non te ne possono prendere“, dice.Fra i vip finiti loro malgrado nel monologo di Fabrizioc’è anche Selvaggiache lui non chiama quasi mai per nome, limitandosi a offenderla a livello estetico. “Una nota non-giornalista, la peggiore della televisione italiana, sposata con uno che ha istigato una persona al suicidio, str0nza e grassa. La conoscete la str0nza cicciona?“, esordisce così il monologo contro lei fra offese, bodyshaming e inesattezze (a partire dal fatto che Lorenzo Biagiarelli non è suo marito e non è mai stato indagato per istigazione al suicidio).