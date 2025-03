361magazine.com - Corona fuori controllo: lo spettacolo della vergogna al Teatro Nazionale. Ecco le (tardive) scuse

L’ex re dei paparazzi scatena il caos sul palco tra bestemmie, attacchi a vip e allusioni sessuali. Selvaggia Lucarelli nel mirino, ilcorre ai ripari ma ormai il danno è fattoFabriziotorna a far parlare di sé, e come sempre non per buone ragioni. Il suoGrulandia, andato in scena aldi Milano, si è trasformato in un circo di insulti, bestemmie e volgarità senza freni. Sigarette accese sul palco, attacchi frontali a vip e politici, offese sessiste e omofobe: un delirio totale che ha fatto infuriare pubblico e social.Tra le vittime del suo show al vetriolo, nomi noti come Emis Killa, Elodie e Achille Lauro, apostrofati con termini irripetibili. Ma il bersaglio principale, nemmeno a dirlo, è stata ancora una volta Selvaggia Lucarelli, definita in modo sprezzante e accompagnata sul palco da un cartonato con cuiha inscenato una scena grottesca.