Corallo, stagione star. Brillano le atlete

Nella seconda parte di questo 2025, ilpotrà festeggiare il decennale dell’attività: il sodalizio di Patrizia Iovine è nato nel 2015 e da allora le medaglie non sono mancate, attraversando indenne anche l’era-Covid. Negli ultimi mesi, la società di Montemurlo è stata scelta anche dall’Asi per l’organizzazione di una tappa di campionato a Bagnolo. E per quanto, a livello agonistico il club abbia chiuso un ciclo ricco di soddisfazioni per ripartire con una nuova generazione di ginnaste che stanno crescendo, nelle ultime uscite non sono mancati gli acuti: Eva Gori ha ad esempio conquistato una medaglia di bronzo nel torneo "gold" di ginnastica ritmica Rosignano, piazzandosi poi quarta nella seconda prova del campionato regionale svoltasi sempre nella cittadina livornese. Nella medesima competizione, da segnalare il nono posto di Maria Victoria Bassilici ed il decimo di Aurora Cangioli, in una kermesse alla quale hanno preso parte anche Martina Antonazzo, Ilaria Galeotti, Bianca Guarducci, Viola Mazzei, Olivia Bracciotti.