Coppa del Mondo Paralimpica di Scherma nella sciabola c’è il trionfo di Edoardo Giordan

Pisa, 14 marzo – Suona l’Inno di Mameli a Pisaseconda giornata di gare della tappa italiana didel. Vittoria perche per la quinta volta in carriera conquista il titolo dellamaschile categoria A all’ombra della Torre Pendente. Nel venerdì toscano luccica anche la medaglia di bronzo di Gianmarco Paoluccicategoria B sempre tra glitori. Stop nei quarti, invece, per Sofia Garnero nel fioretto femminile A.Settima vittoria in carriera per Edo. L’azzurro ha iniziato la sua prova dimaschile A con il largo successo negli ottavi di finale sul tedesco Haupt (15-6). Nei quarti altro match dominato contro l’atleta neutrale Shaburov (15-7), valso la certezza della medaglia. In semifinale il romano delle Fiamme Oro ha battuto per 15-12 l’ucraino Manko staccando il pass per la finale.